09 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
Пистолет, стрелок (2017) | Фото: info-rm.com

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на местный продуктовый

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №14 Орджоникидзевского района Екатеринбурга задержали местного жителя, подозреваемого в недавнем разбое в продуктовом.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 29 на 30 июля около 3.00 в павильоне на ул. Фрезеровщиков. Неизвестный в темной кофте с капюшоном зашел в продуктовый и повалил продавца-кассира на пол, ударив женщину по голове предметом, похожим на пистолет ТТ. Мужчина потребовал деньги, на что шокированная пострадавшая указала на кассовый аппарат. После этого подозреваемый взял закрытый кассовый ящик и сбежал.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбурга, на месте происшествия следственно-оперативная группа обнаружила обойму, предположительно от пневматического пистолета, которая выпала из рукоятки в ходе борьбы. Позже возле входа в подвал соседнего дома был обнаружен и брошенный ящик кассового аппарата, который злоумышленник так и не смог вскрыть.

Разбойное нападение на продуктовый магазин в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. ЕкатеринбургуРазбойное нападение на продуктовый магазин в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Спустя несколько дней расследования, полиции удалось установить личность нападавшего. Им оказался 41-летний житель Эльмаша, работающий автослесарем в одном из сервисов города. 15 лет назад он также был судим за разбой.

Подозреваемый в разбойном нападении на продуктовый магазин в Екатеринбурге(2021)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

В отношении задержанного следственным подразделением отдела полиции №14 расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (Разбой). Максимальное наказание за подобное преступление составляет до 10 лет лишения свободы. Мужчина помещен под стражу.

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Теги: разбой, продуктовый, Екатеринбург, полиция



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