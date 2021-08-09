09 Августа 2021
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прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: Puzkarapuz.ru

Мать умершего после прививки следователя из Иваново заявила об угрозах за разглашение причины смерти

После смерти 24-летнего следователя из Ивановской области Михаила Харчева его мать Инга Харчева заявила о том, что ей угрожали уголовным делом, если она будет говорить о том, что ее сын умер после прививки от ковида. Об этом она заявила "Ивановским новостям".
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Как сообщало Накануне.RU, была назначена патологоанатомическая экспертиза для выяснения причины смерти. Однако Харчева заявила, что с ее результатами ее никто не знакомил, а врачи якобы свои показания изменили. При этом, с ее слов, ей угрожали лишением всех выплат на детей, если она будет говорить о вакцинации как причине смерти мужа, а также - посадкой в тюрьму.

"Теперь я не знаю, что и делать, они там свою версию сфабриковали. Сказали: "Только пикните с прививкой!" Что меня посадят", - сказала женщина.

Умерший почувствовал себя плохо после ввода второй дозы 20 июля, но еще продолжал ходить на работу. Через несколько дней произошло резкое ухудшение. Скорая помощь не смогла его спасти. Врачи сказали родственникам, что произошел отек легких.

Характерно, что региональный депздрав сначала заявил, что Михаил Харчев на вторую прививку не явился, но после обнародования его сертификата о вакцинации сознался, что на момент смерти информация о второй вакцинации в регистре отсутствовала, хотя прошло уже две недели. И заявил, что поствакцинальные осложнения проявляются только в течение трех суток, то есть если человек умер после этого, то вакцина уже ни при чем.

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Теги: вакцинация, прививка, смерть



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