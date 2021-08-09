"Всё будет в срок". Уральский полпред - о запуске больницы-долгостроя в Нижневартовске

Уральский полпред Владимир Якушев во время пресс-конференции в Ханты-Мансийске сообщил о том, что больница-долгострой в Нижневартовске будет сдана в срок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Что касается больницы, думаю, сегодня мы с губернатором эту тему пообсуждаем. Насколько я знаю, всё делается для того, чтобы в обозначенный срок открытие состоялось", - сказал Якушев.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. По планам властей, её должны запустить в конце августа.