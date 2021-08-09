Югра может получить инфраструктурный кредит на мост через Обь

Уральский полпред Владимир Якушев во время пресс-конференции в Ханты-Мансийске сообщил о том, что Югра может получить инфраструктурный кредит на строительство моста через Обь, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Второе направление – инфраструктурные кредиты. Например, сегодня обсуждается вопрос, чтобы Югра получила такой займ на строительство моста через Обь", - сказал Якушев.

Напомним, по словам заместителя губернатора Югры Вадима Шувалова, в ближайшие годы для округа важными являются несколько проектов. Мост через Обь – один из них.

"Наш округ растёт и развивается, жители становятся более мобильными, а бизнес стремится осваивать все уголки региона. Второй мост через Обь ускорит модернизацию производства, улучшит транспортную доступность для жителей, разгрузит нынешние маршруты и обеспечит людей дополнительной работой – всё это обеспечит новый рывок в развитии округа", - сказал Шувалов.