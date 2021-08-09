На Олимпиаде в Пекине российская сборная снова будет выступать под белым флагом и без гимна

На зимних Олимпийских играх в Пекине сборная России вновь будет выступать не под флагом страны, а под знаменем Олимпийского комитета РФ (ОКР, он же ROC). Вместо гимна России в случае победы россиян снова будет звучать фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

По словам Позднякова, сейчас на стадии согласования находится форма будущих олимпийцев – она, согласно санкциям, тоже должна быть максимально нейтральной.

Напомним, Россия находится под санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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