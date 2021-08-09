Британский профессор предрек превращение COVID-19 в "еще одну простуду"

Профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер считает, что в будущем COVID-19 будет лишь еще одной "простудой". Свое мнение ученый изложил в журнале Spectator.

По мнению Хантера, скорее всего вирус будет проявляться с периодичностью раз в пять лет, а его распространение будет сдерживаться с помощью вакцин. В большинстве случаев заболевание будет протекать бессимптомно и без осложнений.

Хантер предположил, что штамм "дельта" станет конечной точкой вируса, дальнейшие мутации будут значительно слабее, пишет Regnum.

Кроме того, профессор полагает, что худшая часть пандемии уже позади, по крайней мере, в Великобритании. Однако населению в любом случае потребуется ревакцинация.

Как сообщалось, ученые-эпидемиологи признают, что коронавирус не стал сезонным заболеванием вроде гриппа, что эксперты прогнозировали еще в конце прошлого года. "Но текущий летний подъем заболеваемости сломал все эти прогнозы", - заявил журналистам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.