Бывшую верхушку свердловских СКР и прокуратуры отправили в тюрьму

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор экс-зампрокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и бывшему заместителю главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаилу Бусылко. Бывших сотрудников руководящего звена надзорного и следственного ведомств региона обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Также одним из фигурантов дела является адвокат Владислав Вострецов, проходящий обвиняемым за посредничество в передаче взятки и за мошенничество.

Как передает корреспондент Накануне.RU, Чуличкову назначили 9 лет колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Бусылко получил 8 лет и 6 месяцев "строгача", также с лишением права занимать должности в правоохранительных и следственных органах, без штрафа. Передававший взятку адвокат Владислав Вострецов получил 9 лет и 6 месяцев колонии.

Михаил Бусылко был задержан 29 ноября 2019 года по обвинению в получении взятки в размере 1,8 млн руб. (из них 1 млн руб. предназначался лично господину Бусылко) от адвоката Владислава Вострецова. Дмитрий Чуличков, по версии следствия, получил 500 тыс. руб., еще 500 тыс. он должен был получить позже. По версии следствия, бизнесмен Виталий Трухин передавал взятку за отмену постановления о прекращении дела, в котором он проходил потерпевшим.

После задержания Вострецова тот рассказал, что деньги предназначались Бусылко, и согласился сотрудничать. Купюры пометили и отдали Вострецову. Передача денег высокопоставленному следователю проходила уже под контролем ФСБ. Михаила Бусылко задержали в его машине на парковке одного из торговых центров в момент передачи взятки. Во время задержания Бусылко добровольно выдал полученные деньги силовикам. На купюрах и его руках обнаружили специальный раствор, которым были помечены деньги.

Как ранее писало Накануне.RU, государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемым силовикам по 11 лет тюрьмы, штрафы в размере 10 млн руб., а также лишить специальных званий и права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на 10 лет. Предполагаемая мера наказания была озвучена и в отношении адвоката Владислава Вострецова, которого обвиняют в даче взятки. Для него запросили 12 лет колонии строгого режима и штраф в размере 6,5 млн руб.