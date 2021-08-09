09 Августа 2021
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Общество Челябинская область
Смог в Челябинске (2021) | Фото: Накануне.RU

Дым от лесных пожаров в Якутии накрыл Челябинскую область

Жители Челябинской области жалуются на смог. В минэкологии региона рассказали, что сегодня в регионе наблюдается благоприятные условия для образования туманов, кроме того, в область пришел дым от лесных пожаров в Якутии, передает корреспондент Накануне.RU.

В некоторых населенных пунктах ощущается запах гари, в том числе и в Челябинске.

"Запах связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в Тюменской, Свердловской и Челябинских областях и заметен в верхних слоях атмосферы. Данные факты уже зафиксированы постами мониторинга состояния атмосферного воздуха, а также хорошо видны на аэро-космоснимках", - рассказали в пресс-службе минэкологии.

Смог в Челябинске(2021)|Фото: Накануне.RU

Смог в Челябинске(2021)|Фото: Накануне.RU

В ведомстве отметили, что в ближайшие часы влияние туманов будет спадать и в верхних слоях атмосферы может наблюдаться дымка от природных пожаров. При этом в министерстве подчеркнули, что сильных превышений веществ, которые могут влиять на здоровье граждан, не выявлено.

Смог в Челябинске(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, 6 августа Челябинскую область с рабочим визитом посетил президент России Владимир Путин. Глава государства облетел на вертолете пострадавшие от лесных пожаров районы на юге области и провел совещание о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ, а также о ходе ликвидации их последствий.

В Якутии же в настоящее время зафиксировано 155 возгораний.

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Теги: дым, лесные пожары, смог,



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