Глава Екатеринбурга назвал финалистов конкурса на разработку концепции набережной Городского пруда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов озвучил первые итоги конкурса на разработку концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда.

Напомним, в июле глава уральской столицы призвал инициативных граждан выбрать концепцию набережной Городского пруда. Как рассказал сегодня Орлов в своем Instagram, на конкурс поступили рекордные 42 заявки, причем не только из России, но и других стран мира.

"Приятно, что наш конкурс заинтересовал действительно лучших архитекторов. Огромная благодарность за участие всем претендентам. Выбрать финалистов было очень тяжело, но в итоге комиссия остановилась на следующих:

1. Консорциум S&P + Novascape, в который входят S&P Ландшафтная архитектура (Россия, Екатеринбург/Польша, Варшава) и Novascape (Нидерланды, Арнем).

2. Открытый консорциум (Россия, Екатеринбург), в который входят Архитектурное бюро "Плотинка", проектное бюро R1, Архитектурное бюро FISH studio, а также в качестве экспертов привлечены в частности команды Stenograffia и Ural Music Night.

3. Шведское архитектурное бюро Semrén & Månsson.

4. Проектное бюро APEX (Россия, Москва).

5. ГАУ "Институт Генплана Москвы", - сообщил глава города.

По его словам, теперь участникам необходимо до 1 октября разработать концепции. Затем состоится голосование с учетом мнения жителей Екатеринбурга. А в начале ноября будет объявлено имя победителя.

"Это не последний подобный конкурс, скоро расскажем о новых. И вновь пригласим участвовать лучшие архитектурные бюро", - добавил Алексей Орлов.