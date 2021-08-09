Россияне начали экономить на похоронах

Растущая в России смертность не приносит прибылей похоронному бизнесу, а все из-за того, что даже на похоронах россиянам теперь приходится экономить, пишет "Коммерсант" со ссылкой на мнения участников рынка.

Так, в первом полугодии смертность в стране выросла на 16%, а выручка ритуальных агентств увеличилась только на 9%.

Впрочем, эксперты отмечают, что так как значительная часть рынка ритуальных услуг остается в серой зоне, на самом деле граждане могли потратить на похороны почти в четыре раза больше.

"Если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тыс. руб., то сейчас люди не хотят тратить более 30 тыс. руб.", - говорит один из участников рынка.

Еще один тренд – рост доли кремаций, которые обходятся на 40% дешевле, чем захоронение в землю. Так, в Санкт-Петербурге кремируют уже более 70% усопших, но в целом по стране пока этот показатель около 10%, потому что далеко не везде есть крематории.

Заметное снижение выручки зафиксировано в сегменте оказания мемориальных услуг и услуг по обслуживанию могил. Люди отказываются от установки памятников и оградок или откладывают это на лучшие времена.

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