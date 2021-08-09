09 Августа 2021
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Общество Тюменская область
Сквер за Оперным театром (2020) | Фото: Накануне.RU

Безымянный сквер в Тюмени могут назвать в честь медицинских работников

В Тюмени стартовал сбор подписей, которые позволят назвать безымянный городской сквер в честь медицинских работников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Молодой Гвардии", акция приурочена к международному Дню "Врачи мира за мир".

"По окончании сбора будет отправлено письмо директору земельных отношений и градостроительства Администрации города Тюмени Иванову Дмитрию Валерьевичу с просьбой о наименовании сквера. Также к письму будут приложены подписи и карта-схема участка", — отметил Владимир Сбитнев, руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия".

Сбор подписей будет осуществляться месяц в по ул. Володарского, 47 и также в медицинских учреждениях Тюмени. Все подробности о местах сбора подписей можно узнать в сообщениях группы ВКонтакте "Молодая Гвардия | Тюмень".

Напомним, что День "Врачи мира за мир" приурочен к памятной дате 6 августа 1945 г. – дню бомбардировки японского города Хиросима. В этот день общество вспоминает, какие последствия разворачиваются в связи с созданием ядерного оружия и оружия всецело.

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Теги: безымянный сквер, Тюмень, медицинские работники, сбор подписей



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