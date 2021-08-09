По итогам полугодия рождаемость в России перестала падать

В первом полугодии в России родилось почти столько же детей, как и годом ранее, - снижение всего на 0,4%. Об этом сообщает Росстат.

Наибольший рост рождаемости зафиксирован в Москве - на 11,5%, а также на Чукотке и в Тыве - на 10%. Эти три региона резко выделяются среди остальных. При этом в большинстве регионов наблюдается снижение, в том числе более чем на 10% в Московской области, Карачаево-Черкессии и Костромской области.

Ранее мы сообщали, что в январе-мае в Москве был зафиксирован рекордный рост рождаемости - на 15%. Однако он почти полностью компенсируется таким же падением в Подмосковье. То есть, скорее всего, из области чаще едут рожать в Москву. В сумме в двух этих регионах рост за полугодие составил всего 2,5%.

Если текущая динамика сохранится, то по итогам года в России родится около 1,4 млн детей, то есть "естественная" убыль составит не менее 700 тыс. человек, как и в прошлом году, поскольку общая смертность, как уже ясно, не снизится. По итогам 2020 года мы прогнозировали эту же убыль, но ожидая некоторого снижения как рождаемости, так и смертности.

При этом есть признаки того, что во втором полугодии смертность будет больше, чем в первом, а значит, убыль может быть еще больше.

Суммарный коэффициент рождаемости в 2021 году, вероятнее всего, не снизится и может даже немного подрасти - с 1,5 до 1,53-1,54 ребенка не женщину. Однако он настолько мал, что обеспечивает лишь 70% от уровня простого воспроизводства, а с учетом повышенной смертности - лишь 60% от фактического числа смертей. Иными словами, на 10 смертей приходится лишь 6 рождений. Во многих регионах эта пропорция еще хуже. Преимущественно это "русские регионы", где смертность превышает рождаемость в 2-2,5 раза.