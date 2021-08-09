09 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
Наводнение в Германии (2021) | Фото: EPA-EFE / SASCHA STEINBACH

Жертвами сильнейших наводнений в Германии стали трое россиян

В результате разрушительных наводнений в июле в Германии погибли трое россиян, об этом сообщил "Известиям" посол России в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, погибшие постоянно проживали на территории ФРГ. Посол добавил, что природная катастрофа стала одной из крупнейших в послевоенной истории Германии.

С 12 июля на западе и юго-западе Германии несколько дней подряд шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Известно о 169 погибших в федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, сообщает Regnum. Большое количество жителей этих регионов числятся пропавшими без вести.

В Германском союзе страховщиков заявили, что наводнение 2021 года может стать одним из самых разрушительных с 2013 года. Тогда сумма ущерба составила 9,3 млрд евро.

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Теги: германия, наводнение, россияне



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