В Свердловской службе переливания крови отрицают дефицит запасов из-за вакцинации

"Донорский светофор", установленный на ГАУЗ "Областная станция переливания крови", загорелся красным, что свидетельствует о необходимости пополнения запасов крови. Наблюдатели связывают это с массовой вакцинацией, поскольку нельзя сдавать кровь между первым и вторым компонентом, а также в течение месяца после прививки. При этом, в пресс-службе Службы крови Свердловской области Накануне.RU заявили, что последний раз коронавирус создал проблемы для доноров год назад.

"Кровь нужна роженицам, происходят аварии, для поддержания жизни онкологических больных – им всем нужна кровь, поэтому доноры идут, несмотря на коронавирус. Было некое снижение, но это было весной год назад, когда вступали ограничения на передвижение. Это было в первое время и было достаточно краткосрочным явлением. Тогда мы сделали все возможное, приглашали доноров. Сейчас наши регулярные доноры знают, что никаких ограничений нет – мы принимаем всю кровь, востребованы все группы, и доноры идут при соблюдении санитарных требований", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что снижение запасов является сезонным явлением, поскольку многие доноры сейчас в отпусках или на каникулах. Однако это не значит, что в регионе или Екатеринбурге можно говорить о дефиците запасов. "Красный сигнал "светофора" свидетельствует о необходимости пополнения запасов именно станции той или иной группой, и не говорит об отсутствии крови в больницах", - отметили в пресс-службе.

Сегодня утром "красный" горел по всем группам крови, кроме четвертой положительной.

"У нас есть стратегический, нескончаемый запас крови для того, чтобы не возникло дефицита крови для пациентов. Кровь в больницах есть, все заявки в лечебных учреждениях выполняются в полном объеме. Мы не можем не выставлять свои потребности, поскольку должны информировать население, что в приоритете ждем таких-то доноров, как раз-таки для регулирования потока. Поэтому мы все время информируем, напоминаем, что кровь должна пополняться постоянно и просим наших регулярных доноров, если они отправляются куда-то в отпуск, чтобы они планировали свой отдых. Между сдачей должно пройти 60 дней. Если светофор горит зеленым светом, мы все равно всех приглашаем – у нас нет ограничений на количество доноров", - отметили в пресс-службе.

Для того чтобы стать донором при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС для дальнейшего начисления компенсации в размере 590 руб. При этом справок о сдаче ПЦР-теста, вакцинации или наличии/отсутствии антител приносить не нужно. С понедельника по пятницу с 8.00 до 13.00 любой желающий может прийти на станцию и сдать кровь на инфекции. Результат будет готов уже на следующий день и в течение двух недель гражданин с результатами этих анализов может свободно стать донором.

Напомним, в ФМБА Минздрава России беспокоятся о возможном дефиците крови. Сейчас его нет, но поток доноров во многих регионах значительно сократился, специальные "светофоры" состояния запасов крови "покраснели" по всей России, пишет "Коммерсант". Причем в ряде субъектов медицинские власти и службы крови в разговорах с журналистами отрицают факт грозящего дефицита, но их "светофоры" при этом остаются красными (показывают нехватку доноров).

В других регионах проблему признают, как и на федеральном уровне. Летом люди и так обычно реже сдают кровь – разъезжаются на отдых, а теперь добавился новый фактор – массовая вакцинация.

Директор Центра крови ФМБА России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА России София Голосова говорит, что между первой и второй прививкой вакцины от коронавируса нельзя быть донором крови, а после получения второго компонента вакцины человек еще на месяц получает медотвод от донорства, "в первую очередь это необходимо для здоровья самих доноров".

"Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях, — пояснила София Голосова. — Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации".

Также часть постоянных доноров все-таки заразилась коронавирусом, а те, что не заболели – часто боятся заразиться и предпочитают не появляться в людных местах.