В июне рост смертности в России составил 14%

В июне смертность в России оказалась на 14% больше, чем в июне 2020 года. Такие данные опубликовал Росстат.

Наибольший рост зафиксирован на Дальнем Востоке и Юге - 22%. На Урале - всего 2%. По регионам больше всего смертность выросла в Якутии (64%), а также Краснодарском крае, Ингушетии, Hенецком АО и Приморском крае (41-46%). При этом в 15 реигонах число смертей немного снизилось, в том числе в Ямало-Hенецком АО - на 22%, на Чукотке - на 32%. Там это объясняется тем, что в июне прошлого года был зафиксирован большой рост по сравнению с 2019 годом.

К коронавирусным отнесены 23,4 тыс. смертей, в то время как в мае было 15,3 тыс. Общее число смертей с коронавирусом составило 27 тыс. В июне прошлого года было соответственно 7,3 тыс. и 5 тыс. То есть ковидная смертность выросла в три раза, а общая - лишь на 14% и находится в пределах привычных колебаний с лета 2020 года.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что увеличение смертности объясняется резким ростом заболеваемости новым штаммом коронавируса "дельта". В июле 2021 года прогнозируется рост общей смертности на 18% год к году - до 214 тыс. человек (в июне было 185 тыс.).

Так как ранее ОРВИ не считались причиной смерти, то произошедшее методологическое изменение не позволяет оценивать публикуемую статистику как достоверную. Об этом косвенно свидетельствует и то, что почти все смерти с ковидом (23 тыс. из 27 тыс.) списаны на ковид как основную причину.