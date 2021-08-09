09 Августа 2021
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Пожары в Якутии (2021) | Фото: t.me/bazabazon / телеграм-канал Baza

В Якутию прибыла военная техника Минобороны для борьбы с лесными пожарами

В Якутию по железной дороге прибыла военная техника инженерной роты Минобороны, которая будет использоваться на тушении пожаров.

Всего инженерная рота передала в республику 17 единиц техники: 10 бронетранспортеров, три автомобиля "Урал", два КамАЗа, два путепрокладчика "БАТ-М".

Также в Якутию прибыли 128 человек, которые будут помогать тушить горящие леса. Технику и людей направят в Горный район, где огонь добрался до жилья.

Как пишет Regnum, в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии сгорел 31 дом и 12 хозпостроек. Эвакуированы 79 человек, в том числе 60 детей.

Кроме того, жители села Кальвицы Кобяйского улуса покинули свои дома. Огонь находится в четырех километрах от населенного пункта. Пожары подошли близко еще к 14 селам.

8 августа глава Якутии Арсен Николаев провел оперативное заседание с членами регионального правительства, на котором дал поручения по мерам поддержки пострадавшим от пожара в селе Бясь-Кюель Горного района. Он отметил, что там заранее была собрана крупная группировка сил, в том числе военные. Это помогло избежать большого ущерба.

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Теги: якутия, лесные пожары, военная техника



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