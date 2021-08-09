Дым от якутских пожаров дошел до Среднего Урала

На Средний Урал пришел дым от якутских пожаров.

Утром в понедельник в Екатеринбурге можно было наблюдать смог. Также в некоторых районах города чувствовался запах гари. По прогнозам синоптиков, смог будет держаться в регионе еще несколько дней.

Напомним, 8 августа глава Якутии провел оперативное заседание с членами регионального правительства по ситуации с лесными пожарами в республике. Всего там действует 155 возгораний.

Также власти Якутии заявили, что сообщение о вырубке лесов из-за пожаров является ошибкой.