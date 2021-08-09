09 Августа 2021
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Общество Тюменская область
Вадим Шумков, Дмитрий Артюхов, Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава Ямала отправился в турне по округу

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов отправился в поездку по округу. Он проедет от Салехарда до Надыма за рулём автомобиля, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Отправляюсь в путь по дорогам Ямала. Впереди – больше 1 тыс. км и около 10 остановок в наших городах и посёлках. В каждом городе пообщаюсь с жителями. Первую встречу проведём уже сегодня в Надыме. Жду всех в 19.00 на набережной озера Янтарное. На этой неделе встречи с жителями также пройдут в Новом Уренгое (в 18.30 11 августа на площадке "Виадук"), в Тарко-Сале (в 18.00 13 августа в парке Прибрежный)", - написал Артюхов в соцсетях

Расписание встреч в Губкинском, Муравленко и Ноябрьске выложу в конце недели.

"Спасибо всем, кто прислал идеи для "Честного маршрута", мы проанализировали 1,3 тыс. предложений", - отметил губернатор.

Напомним, одним из главных обещаний объезда 2019 г. было ударить по бездорожью. 2020 г. глава Ямала даже объявлял Годом дорог. Власти планировали отремонтировать 400 км трасс. Но по многим объектам работы пришлось перенести, и эксперты заговорили о провале артюховской кампании. Подтверждением чему стало и то, что во время прошлогоднего объезда жители региона буквально засыпали Instagram губернатора жалобами на разбитые участки. Больше всего жалоб поступило на участок Пуровск - Коротчаево. А певица Слава, побывав на гастролях в Надыме и Новом Уренгое, рассказала, что пока она ехала из Уренгоя в Надым, у нее "три раза вылетел позвоночник и влетел обратно".

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Теги: губернатор ЯНАО, Дмитрий Артюхов, поездка по округу



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