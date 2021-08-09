Суд оставил под арестом управляющего челябинским областным отделением ПФР Чернобровина

Челябинский областной суд оставил под арестом управляющего областным отделением ПФР по Виктора Чернобровина, обвиняемого в получении взяток в размере более 26 млн рублей.

Меру пресечения обжаловали обвиняемый и его адвокат.

"Сегодня в судебном заседании сторона защиты, делая акцент на неудовлетворительное состояние здоровья Чернобровина, а также на то, что скрываться от следствия он не собирается, просила заменить избранную меру пресечения на иную, не связанную с изоляцией от общества, в том числе домашний арест или залог в размере до 7,5 млн рублей", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

Чернобровин пробудет под арестом до 22 сентября.

Напомним, Виктор Чернобровин был задержан 22 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Сегодня ему было предъявлено обвинение. По версии следствия, он получил взятки в сумме более 26 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда.

Виктор Чернобровин руководит отделением ПФР по Челябинской области с 2006 года. Избирался в Законодательное собрание региона I-VI созывов, был членом фракции "Единая Россия".