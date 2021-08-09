09 Августа 2021
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пожар, деревянный дом (2021) | Фото: 89.mchs.gov.ru

В Лабытнанги четыре человека погибли во время пожара в деревянном доме

В Лабытнанги сегодня ночью произошел пожар, который унес жизни четырех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Ямалу.

В пожарную часть сообщение о возгорании в жилом многоквартирном деревянном доме по ул. Гагарина, 41 поступило в 1.50. На месте вызова пожарные были уже через несколько минут. Однако, сообщается, что на тот момент дом уже был полностью объят пламенем - наблюдалось горение кровли по всей площади - 50 "квадратов". Это говорит о том, что пожарным сообщили о пожаре поздно. К тушению пожара было привлечено 31 человек и семь единиц спецтехники МЧС России.

"Как известно, в деревянных домах распространение пламени происходит за очень короткий промежуток времени, а межквартирные перегородки в таких строениях пустотные, что способствует быстрому и скрытному распространению огня по всему зданию. Силами пожарной охраны было эвакуировано семь жильцов, остальные вышли самостоятельно. В ходе тушения возле дома обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В 5.43 открытое горение было ликвидировано на площади 600 кв. м. В ходе тушения и разбора конструкций были обнаружены еще трое погибших, личность которых устанавливается", - говорится в сообщении МЧС.

пожар, деревянный дом(2021)|Фото: 89.mchs.gov.ru

Всего в жилом доме зарегистрировано 48 человек из них двое детей. Для размещения жильцов подготовлена гостиница "Семь Лиственниц". Причина пожара, виновный и ущерб устанавливаются.

В СКР возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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Теги: пожар, деревянный дом, Гагарина 41 , погибшие



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