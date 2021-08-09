09 Августа 2021
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Общество В России
донор (2013) | Фото:

В ФМБА видят угрозу дефицита донорской крови в России на фоне прививочной кампании

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА Минздрава России) беспокоятся о возможном дефиците крови. Сейчас его нет, но поток доноров во многих регионах значительно сократился, специальные "светофоры" состояния запасов крови "покраснели" по всей России, пишет "Коммерсант". Причем в ряде субъектов медицинские власти и службы крови в разговорах с журналистами отрицают факт грозящего дефицита, но их "светофоры" при этом остаются красными (показывают нехватку доноров).

В других регионах проблему признают, как и на федеральном уровне. Летом люди и так обычно реже сдают кровь – разъезжаются на отдых, а теперь добавился новый фактор – массовая вакцинация.

Директор Центра крови ФМБА России, главный внештатный трансфузиолог ФМБА России София Голосова говорит, что между первой и второй прививкой вакцины от коронавируса нельзя быть донором крови, а после получения второго компонента вакцины человек еще на месяц получает медотвод от донорства, "в первую очередь это необходимо для здоровья самих доноров".

"Говорить о том, что все хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идет только о плановых операциях, — пояснила София Голосова. — Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации".

Также часть постоянных доноров все-таки заразилась коронавирусом, а те, что не заболели – часто боятся заразиться и предпочитают не появляться в людных местах.

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Теги: донор крови, вакцинация, дефицит, фмба



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