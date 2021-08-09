В Екатеринбурге стартует последний в этом году этап опрессовок

В Екатеринбурге стартует заключительный этап гидравлических испытаний тепловых сетей (опрессовок).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, уже четвертый в этом году этап пройдет с 9 по 13 августа. Испытания трубопроводов будут проводиться от насосных станций, в ночное время с 23 до 6 часов.

Как уточнили в компании, в случае отсутствия горячей воды екатеринбуржцам необходимо обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).

Напомним, на третьем этапе опрессовок в уральской столице, который проходил в июле, было выявлено 18 повреждений.