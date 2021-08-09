09 Августа 2021
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Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

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Политика В России Москва
Московский экономический форум, МЭФ-2018, Павел Грудинин (2018) | Фото: Накануне.RU

Верховный суд сегодня будет решать судьбу Грудинина на выборах в Госдуму

Верховный суд России сегодня соберет заседание судебной коллегии по иску КПРФ к Центральной избирательной комиссии. Коммунисты считают незаконным снятие с выборов в депутаты Госдумы Павла Грудинина, он был в тройке лидеров федерального списка партии.

Анонс судебного разбирательства опубликовали в своих соцсетях многие коммунисты, в том числе председатель ЦК партии Геннадий Зюганов. "О дальнейшем развитии ситуации буду информировать вас на своих страницах в соцсетях. Следите за новостями. Одновременно прошу вашей максимальной поддержки в части распространения информации", - написал политик в Telegram-канале.

На прошлой неделе глава ЦИК Элла Памфилова заявляла, что запрет на регистрацию Грудинина фактически наложила Генпрокуратура, которая обладает сведениями о заграничных счетах кандидата. Председатель Центризбиркома даже пожаловалась, мол, если бы она не сняла Грудинина, то у прокуратуры уже были бы претензии к ней. При этом Памфилова будет не против, если суд восстановит Грузинина в праве баллотироваться.

Подавали ли коммунисты иск к Генпрокуратуре – неизвестно.

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Теги: павел грудинин, цик, элла памфилова, выборы в госдуму, прокуратура, верховный суд



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