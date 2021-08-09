09 Августа 2021
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разлив нефти, ручей, экология (2021) | Фото: Пресс-служба АО «Транснефть – Сибирь»

Росприроднадзор предложит дисквалификацию глав компаний за крупные нефтеразливы

Росприроднадзор в осеннюю сессию Госдумы выступит с предложением предусмотреть законодательно дисквалификацию глав компаний за крупные нефтеразливы.

Об этом сообщила ТАСС глава ведомства Светлана Радионова. По ее словам, эта мера заставит руководителей компаний тщательнее обдумывать решения.

"Когда директор крупной компании с очень большой зарплатой, с большим потенциалом понимает, что это не просто штраф для юрлица, а он лично может быть затронут, <…> тогда он 100 раз подумает, прежде чем дать команду закачать в пласт или скважину химикаты", - заявила Радионова.

Кроме того, глава Росприроднадзора намерена выступить с инициативой об увеличении штрафов за причинение вреда окружающей среде в десятки раз.

Ранее к "дочке" "Норникеля" – "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК) подали новый иск, связанный с разливом дизельного топлива в прошлом году. Истцом является енисейское территориальное отделение Росрыболовства. Сумма иска – 58,65 млрд руб., в такую сумму оценили ущерб водным биоресурсам.

Сумма иска превышает треть от уже уплаченного ранее штрафа в 146 млрд руб., который отсудил Росприроднадзор.

Напомним, 29 мая 2020 года в результате разгерметизации емкости с дизельным топливом в Норильске на территории ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК) произошел разлив 21 тыс. тонн топлива, которое затем попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная.

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Теги: Росприроднадзор, нефтеразливы, штрафы



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