В Екатеринбурге сиделка жестоко избила 95-летнюю пенсионерку

В Екатеринбурге прокуратура и полиция организовали проверку после избиения 95-летней пенсионерки.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по предварительной информации, в начале августа этого года одна из сиделок нанесла телесные повреждения пожилой женщине – ветерану труда. У пенсионерки были зафиксированы многочисленные ушибы и гематомы.

Сейчас по заявлению родственников полицией проводится доследственная проверка на наличие признаков состава преступления. В прокуратуре также разбираются в обстоятельствах избиения ветерана.

Как сообщало Накануне.RU, в июне появлялась информация, что группа подростков на самокатах якобы напала на прохожего на улице Маршала Жукова в Екатеринбурге. Утверждалось, что после этого тот был избит. Однако затем в полиции это опровергли.