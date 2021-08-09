Челябинская область получила новую партию вакцины от коронавируса

Челябинская область получила 68,4 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак". В ближайшие дни препарат направится во все медицинские учреждения региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

В ведомстве напомнили, что поставить прививку от COVID-19 можно в будние дни в поликлинике. Для этого нужно записаться через портал "Госуслуги", по телефону регистратуры или единому номеру 122.

В выходные дни вакцинироваться можно в торговых центрах, садовых товариществах, парках и общественных пространствах.