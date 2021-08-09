09 Августа 2021
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Общество Челябинская область
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) (2021) | Фото: Накануне.RU

Челябинская область получила новую партию вакцины от коронавируса

Челябинская область получила 68,4 тысяч доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак". В ближайшие дни препарат направится во все медицинские учреждения региона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

В ведомстве напомнили, что поставить прививку от COVID-19 можно в будние дни в поликлинике. Для этого нужно записаться через портал "Госуслуги", по телефону регистратуры или единому номеру 122.

В выходные дни вакцинироваться можно в торговых центрах, садовых товариществах, парках и общественных пространствах.

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Теги: вакцина, коронавирус, вакцинация,



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