Татьяна Буланова: петербургские чиновники препятствуют предвыборной агитации "Родины"

Российская исполнительница Татьяна Буланова, баллотирующаяся в Госдуму от партии "Родина", записала видеообращение к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой.

Заслуженная артистка России сообщила, что петербургские чиновники препятствуют предвыборной агитации партии, и попросила прислать в Санкт-Петербург независимую комиссию, которая бы "помогла губернатору Александру Беглову обеспечить равные условия для всех кандидатов". Ранее с аналогичной просьбой к губернатору и главе Центризбиркома обратился лидер "Родины" Алексей Журавлев.

Тем временем, вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Александр Бельский отрицает обвинения и утверждает, что проблемы партии с размещением агитации — "коммерческая история". Журавлев уверяет, что рекламным компаниям было дано "указание сверху" не заключать договоры с партией.

"Родина" после отказов в размещении агитации открыла выставку "Кому НЕ нужна Родина? ", где представлены билборды и листовки, которые не удалось разместить на улицах.

Буланова замыкает первую тройку партсписка «Родины» на выборах в Госдуму и занимает четвертое место в списке партии на выборах в законодательное собрание города, пишет "Коммерсант".