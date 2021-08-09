В Сухом Логу в ДТП погибли два человека

Полицейские Сухого Лога устанавливают обстоятельства автоаварии, в результате которой погибли два человека.

Как сообщили Накануне.RU в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, 8 августа около 11 часов на 24 км автодороги Камышлов - Сухой Лог 57-летний водитель грузового автомобиля "Сканиа" с полуприцепом не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с ВАЗ-21093, которым управлял 19-летний водитель.

В результате происшествия погибли водитель легкового автомобиля и его пассажирка. Водитель грузового автомобиля не пострадал. Он возвращался из Тюмени, находясь за рулем около шести часов.

На криволинейном участке дороги во время дождя на мокром асфальте "Сканиа" занесло, после чего водитель потерял управление.