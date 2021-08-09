Власти Якутии: сообщение о вырубке лесов из-за пожаров - ошибка

Сообщения о том, что глава Якутии Арсен Николаев поручил вырубить лес в окрестностях населенных пунктов, которым угрожают природные пожары, некорректны.

Как сообщил руководитель департамента информационной политики и массовых коммуникаций правительства региона Василий Амбросьев, в первоначальном тексте была ошибка в передаче информации от пресс-службы, которую "оперативно исправили.

8 августа появилась информация о распоряжении Николаева о том, что он поручил первому зампреду Дмитрию Садовникову "дать указание главам муниципалитетов, которым угрожают пожары, в рамках режима ЧС в регионе вырубить вокруг населенных пунктов все близлежащие леса". Позже это предложение пропало из новости, однако копия осталась в Google.

Как отметил Амбросьев, речь шла об очистке от сухостоя и поваленных деревьев существующих минерализованных полос, которые были проложены вокруг деревень для защиты от огня, сообщает РБК.

8 августа глава Якутии провёл оперативное заседание с членами регионального правительства, на котором дал поручения по мерам поддержки пострадавшим от пожара в селе Бясь-Кюёль Горного района.

Всего в регионе – 155 пожаров. На особом контроле оперативного штаба находятся пожары на территории Бясь-Кюёля, Кюёрелях, Кептин, Магарас Горного, Кальвица, Ситте, Сангар – Кобяйского, Ытык Кюёль – Таттинского, Кырыкый, Хомустах – Верхневилюйского, Кылайы – Усть-Алданского, Ударник – Томпонского районов.

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