СМИ: Соболь покинула Россию после приговора

Экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещен в России) Любовь Соболь покинула РФ и отправилась в Турцию.

Об этом сообщают "Рен ТВ", RT и "Интерфакс" со ссылкой на свои источники. По предварительным данным, в Стамбуле она должна была совершить пересадку. Как сообщает РБК со ссылкой на председателя коллегии адвокатов "Старинский и партнеры" Владимира Старинского, если суд при вынесении приговора отменил Соболь меру пресечения, значит, она могла покинуть территорию России, не нарушая закон.

Как сообщалось, преображенский суд Москвы вынес приговор по так называемому "санитарному делу": юриста Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Ей будет запрещено выходить из дома с 22:00 вечера до 6:00 утра, участвовать в массовых мероприятиях и покидать административных округ, в котором она проживает.