09 Августа 2021
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Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В "РЖД" проводят собственную проверку после отравления ехавших в лагерь детей

Компания "РЖД" организовала собственное расследование причин отравления кишечной инфекцией детей, которые следовали поездом № 225/226 сообщением Мурманск – Адлер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, холдинг проводит проверку соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане, который обслуживала компания ООО "НТС" на правах договора-аренды с АО "ФПК".

В "РЖД" отметили, что дети и их сопровождающие будут бесплатно доставлены к месту отдыха.

Как сообщалось, крупнейший оператор питания в сфере транспорта RBE Group может быть причастен к отравлению детей. Ранее на поставщика уже поступали жалобы на качество предоставляемого питания, которые не привели к проверкам со стороны Роспотребнадзора и прочих уполномоченных органов.

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Теги: РЖД, дети, поезд, отравление



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Ранее 08.08.2021 13:06 Мск RBE Group может быть причастна к отравлению 87 детей в поезде «РЖД»


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