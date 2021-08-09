Минобрнауки: от студентов не требуют обязательную вакцинацию от коронавируса

В России нет требований по обязательной вакцинации всех студентов от COVID-19.

Как заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, "требований обязательной вакцинации всех студентов, в том числе иностранцев, нет", — сказал он. По словам министра, иностранные студенты при наличии полиса ОМС могут по желанию вакцинироваться за свой счет.

Фальков также отметил, что вакцинацию от коронавируса могут организовать и сами вузы – на добровольной основе и на внебюджетные средства, сообщает "Эхо Москвы".

Напомним, в Минобрнауки ранее сообщали, что студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса, могут не пустить на очные занятия. В ведомстве отметили, что руководство каждого из вузов будет решать этот вопрос индивидуально. В этом им следует полагаться на анализ эпидемиологической ситуации в регионе в целом.