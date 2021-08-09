СМИ: В России рухнул ипотечный рынок

Изменение условий льготной госпрограммы ипотечного кредитования в России обвалило рынок.

Так, в июле текущего года банки выдали на 20% меньше кредитов (436,7 млрд руб.), выяснила исследовательская компания Frank RG. Это минимальный месячный показатель за весь год. Выдача непосредственно льготной ипотеки в июле рухнула на 72,6% относительно июня и составила 56,4 млрд руб.

Снизился и средний размер выданного кредита из-за сокращения лимитов по льготным программам – на 6,4% до 2,89 млн руб., пишут "Ведомости".

Как сообщалось, 1 июля в России изменились условия льготной ипотеки, и спрос россиян на покупку жилья по госпрограмме упал вдвое, тем не менее итоги программы оцениваются как положительные, в экономику за 6 месяцев через ипотеку поступило около 5% ВВП, созданного за соответствующий период.

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