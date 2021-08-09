Бывший президент Киргизии отправился в Москву после допросов

Экс-президент Киргизии Аскар Акаев покинул страну после окончания допросов в Государственном комитете национальной безопасности.

Речь идет о "деле Кумтора". Бывший глава государства вылетел с сыном в Москву 8 августа. Во время пребывания в Кыргызстане Акаев дал ответы на все вопросы следствия, сообщает Sputnik Киргизия.

Акаев был доставлен в Бишкек в начале августа. Он возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год, был отстранен от должности в результате переворота и находился в Москве.