09 Августа 2021
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Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.ifmo.ru

Бывший президент Киргизии отправился в Москву после допросов

Экс-президент Киргизии Аскар Акаев покинул страну после окончания допросов в Государственном комитете национальной безопасности.

Речь идет о "деле Кумтора". Бывший глава государства вылетел с сыном в Москву 8 августа. Во время пребывания в Кыргызстане Акаев дал ответы на все вопросы следствия, сообщает Sputnik Киргизия.

Акаев был доставлен в Бишкек в начале августа. Он возглавлял Киргизию с 1991 по 2005 год, был отстранен от должности в результате переворота и находился в Москве.

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Теги: Киргизия, президенты, Аскар Акаев



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Ранее 02.08.2021 13:33 Мск Экс-президент Киргизии Акаев доставлен в Бишкек на допрос


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