Китайские СМИ обвинили Вашингтон в утаивании первых случаев коронавируса

Первые случаи заражения COVID-19 произошли в США в декабре 2019 года - раньше, чем в Ухане.

Об этом пишет китайский таблоид The Global Times. Журналисты ссылаются на публикацию американского издания The Palm Beach, из которой следует, что уже в то время во Флориде выявили 26 зараженных коронавирусом, восемь из которых не путешествовали и не контактировали с другими больными, заразившимися новой коронавирусной инфекцией.

В мае 2020 года власти Флориды удалили данные о 171 пациенте. У них были первые симптомы коронавируса и положительные результаты тестов — до того, как появились первые сведения о зараженных коронавирусом в стране, сообщает РБК.

Как сообщалось, разведывательные службы США получили генетические данные о вирусах, которые изучали в лаборатории Уханьского института вирусологии. Информация требует тщательного анализа, чтобы стало возможно делать какие-то конкретные выводы.

Документ, свидетельствующий о наличии доказательств лабораторного происхождения коронавируса, ранее был представлен в палате представителей США. Как сказано в докладе, утечка коронавируса могла произойти до 12 сентября 2019 года.

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