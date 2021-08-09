Американец Уилан освобожден из штрафного изолятора

Осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан освобожден из штрафного изолятора в колонии Мордовии.

По данным адвоката Ольги Карловой, которая ссылается на брата Уилана, 7 августа осужденный уже звонил родителям. При этом американец выразил желание пообщаться с адвокатами, но такой возможности ему пока не предоставили, сообщает "Интерфакс".

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу.