Обвиняется в убийстве: в Башкирии арестовали депутата-коммуниста

В Башкирии по решению суда 29-летний житель Мелеуза заключен под стражу на два месяца.

Молодой человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Речь идет о депутате городского совета Мелеуза Александре Котелевском (КПРФ). Обвиняемый свою вину не признал.

По данным следствия, в ночь на 5 августа текущего года депутат распивал спиртные напитки со своим 38-летним знакомым в его мастерской. В результате застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой Котелевский избил собутыльника. Пострадавший скончался, сообщает "Коммерсант".

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.