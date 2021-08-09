09 Августа 2021
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наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Обвиняется в убийстве: в Башкирии арестовали депутата-коммуниста

В Башкирии по решению суда 29-летний житель Мелеуза заключен под стражу на два месяца.

Молодой человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Речь идет о депутате городского совета Мелеуза Александре Котелевском (КПРФ). Обвиняемый свою вину не признал.

По данным следствия, в ночь на 5 августа текущего года депутат распивал спиртные напитки со своим 38-летним знакомым в его мастерской. В результате застолья между мужчинами возникла ссора, в ходе которой Котелевский избил собутыльника. Пострадавший скончался, сообщает "Коммерсант".

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Теги: убийство, депутат, КПРФ



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