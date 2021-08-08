"EgyptAir" возобновляет чартерные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Египетский авиаперевозчик "EgyptAir" запускает с понедельника прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В рамках постоянных усилий министерства гражданской авиации по активизации воздушного движения и въездного туризма в Египет, а также в связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва "EgyptAir" объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, начиная с понедельника, 9 августа 2021 г.", - цитирует ТАСС заявление перевозчика.

Компания будет выполнять еженедельно по четыре, рейса в Хургаду и три – в Шарм-эш-Шейх.

"Первый самолёт из Москвы прибудет в аэропорт Хургады завтра, в понедельник, в 9.00", - уточнили в компании.

Перевозки будут осуществляться на "Airbus A330-300", рассчитанных на 301 пассажира.

Напомним, 11 апреля 2018 г. после двухлетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом. Тогда речь шла лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 г. после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии назвала случившееся терактом.