"EgyptAir" возобновляет чартерные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

09 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Украина Москва
египет шарм-эль-шейх (2011) | Фото: Накануне.ru

"EgyptAir" возобновляет чартерные рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Египетский авиаперевозчик "EgyptAir" запускает с понедельника прямые рейсы между Москвой и курортными городами Шарм-эш-Шейх и Хургада, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В рамках постоянных усилий министерства гражданской авиации по активизации воздушного движения и въездного туризма в Египет, а также в связи с возобновлением турпотока из РФ после почти шестилетнего перерыва "EgyptAir" объявляет о запуске семи рейсов в неделю из Москвы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, начиная с понедельника, 9 августа 2021 г.", - цитирует ТАСС заявление перевозчика.

Компания будет выполнять еженедельно по четыре, рейса в Хургаду и три – в Шарм-эш-Шейх.

"Первый самолёт из Москвы прибудет в аэропорт Хургады завтра, в понедельник, в 9.00", - уточнили в компании.

Перевозки будут осуществляться на "Airbus A330-300", рассчитанных на 301 пассажира.

Напомним, 11 апреля 2018 г. после двухлетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом. Тогда речь шла лишь о возобновлении регулярных рейсов между Москвой и Каиром. Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 г. после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии назвала случившееся терактом.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: EgyptAir, Хургада, Шарм-эш-Шейх



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 21.09.2020 01:40 Мск Возобновляется авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией
Ранее 09.09.2020 01:59 Мск EgyptAir возобновляет рейсы Каир - Москва
Ранее 03.09.2020 09:33 Мск Россия открывает авиасообщение с Мальдивами, ОАЭ и… Египтом
Ранее 25.04.2019 08:21 Мск Чартеры в Египет планируют возобновить ближе к октябрю
Ранее 26.02.2019 12:49 Мск Полеты из России на курорты Египта могут возобновить в ближайшее время
Ранее 21.06.2018 13:27 Мск Переговоры по чартерам на курорты Египта возобновятся после ЧМ-2018
Ранее 11.04.2018 10:00 Мск После двухлетнего перерыва возобновляется авиасообщение между Россией и Египтом
Ранее 16.03.2018 12:03 Мск ЕgyptAir анонсировала возобновление полетов между Каиром и Москвой
Ранее 14.03.2018 01:35 Мск Регулярные рейсы между Москвой и Каиром возобновятся с 11 апреля


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети