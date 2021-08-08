На Ямале возобновлена подача сырья на завод по подготовке конденсата к транспорту

Вскоре начнётся отгрузка конденсата на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции, остановленная ранее из-за пожара на ямальском заводе, сообщили Накануне.RU в "Газпром переработка".

"7 августа возобновлена подача сырья на завод по подготовке конденсата к транспорту. После завершения процесса деэтанизации начнется отгрузка конденсата на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции", - уточнили в организации.

Как сообщало Накануне.RU, пожар на ямальском заводе произошел 5 августа, около пяти часов утра по местному времени. Локализовать огонь удалось в 12.09, а полностью справиться – только к 8.00 6 августа. Из-за ЧП на предприятии была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата. Завод расположен недалеко от Нового Уренгоя и является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона. Также европейский газотранспортный оператор "Gascade" сообщил, что более, чем в два раза упал уровень прокачки газа по газопроводу "Ямал-Европа". Цена на "голубое топливо" в Европе из-за пожара выросла.