В Токио завершилась Олимпиада

08 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Суд снял Грудинина с выборов Госдуму

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт В России Украина
Закрытие Олимпиады, Токио (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

В Токио завершилась Олимпиада

В Токио завершена Олимпиада. Команду Олимпийского комитета Росссии (ОКР) на параде флагов, предшествующем торжественной части, представлял теперь уже двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, сообщили Накануне.RU в комитете.

Днём спортсмены разыгрывали последние комплекты наград. Последними на арены Токио вышли представительницы художественной гимнастики и гандбола. Второй день олимпийского турнира по художественной гимнастике прошел по сценарию, схожему со вчерашним. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в групповом многоборье получили оценки, позволившие Команде ОКР подняться на вторую ступень пьедестала.

Упражнения россиянок с пятью мячами судьи оценили в 46,200 балла, наша сторона подала запрос на пересмотр оценки. Однако он остался без удовлетворения, а лидерство захватила команда Болгарии (47,550). Финальные упражнения с булавами и тремя обручами расклад сил не изменили. По мнению судей, Команда ОКР на Играх в Токио лишь вторая – 44,200 за вторую программу и 90,400 баллов в сумме. После этого был подан новый протест. Оценка была изменена, но повышена незначительно — до 90,700. Болгарки, набравшие 92,100 балла, остались на первой строчке.

Закрытие Олимпиады, Токио(2021)|Фото: Олимпийский комитет России

За 16 дней, что длились Игры, наши спортсмены завоевали 71 награду (20 золотых медалей, 28 – серебряных, 23 – бронзовых). Это пятый результат среди всех команд. По количеству "золота" и общего числа медалей сборная России превзошли свой результат Игр в Рио-де-Жанейро.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Олимпиада, Токил, закрытие, Олимпийский комитет России



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.08.2021 10:00 Мск Сборная России - пятая в медальном зачёте Олимпиады в Токио


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети