В Токио завершилась Олимпиада

В Токио завершена Олимпиада. Команду Олимпийского комитета Росссии (ОКР) на параде флагов, предшествующем торжественной части, представлял теперь уже двукратный Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев, сообщили Накануне.RU в комитете.

Днём спортсмены разыгрывали последние комплекты наград. Последними на арены Токио вышли представительницы художественной гимнастики и гандбола. Второй день олимпийского турнира по художественной гимнастике прошел по сценарию, схожему со вчерашним. Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко в групповом многоборье получили оценки, позволившие Команде ОКР подняться на вторую ступень пьедестала.

Упражнения россиянок с пятью мячами судьи оценили в 46,200 балла, наша сторона подала запрос на пересмотр оценки. Однако он остался без удовлетворения, а лидерство захватила команда Болгарии (47,550). Финальные упражнения с булавами и тремя обручами расклад сил не изменили. По мнению судей, Команда ОКР на Играх в Токио лишь вторая – 44,200 за вторую программу и 90,400 баллов в сумме. После этого был подан новый протест. Оценка была изменена, но повышена незначительно — до 90,700. Болгарки, набравшие 92,100 балла, остались на первой строчке.

За 16 дней, что длились Игры, наши спортсмены завоевали 71 награду (20 золотых медалей, 28 – серебряных, 23 – бронзовых). Это пятый результат среди всех команд. По количеству "золота" и общего числа медалей сборная России превзошли свой результат Игр в Рио-де-Жанейро.