Выборы в Петербурге вновь не пройдут без скандала

К главе Центральной избирательной комиссии обратилась Татьяна Буланова. Открытое видеописьмо поддержали полтора десятка знаменитостей, включая действующих депутатов Госдумы.

Вечером 7 августа Андрей Иванов (певец, композитор, и коллега Татьяны Булановой по партии «Родина») выложил в своём инстаграме видеозапись, на которой заслуженная артистка обращается к Элле Памфиловой.

«Элла Александровна, я горько разочарована! Мне трудно подобрать нужные слова!» — начинает своё послание певица.

Далее в тексте звучат обвинения в адрес городских чиновников, выставивших негласный запрет на агитацию всей партии в Петербурге. Причиной этому Буланова называет слишком популярную предвыборную программу.

«Прошу прислать независимую комиссию в Санкт-Петербург и помочь Александру Дмитриевичу Беглову оценить действия местного избиркома и чиновников в отношении кандидатов в ЗакС от партии “Родина” и помочь восстановить закон в родном Петербурге!» — эмоционально выдвигает своё требование кандидат от партии в своем инстаграм.

Это не первый случай, когда выборы в городе проходят не без проблем: на муниципальных выборах 2019 года только сам горизбирком Петербурга признал незаконными отказы в регистрации каждого третьего кандидата от оппозиции. Самих же жалоб было на порядок больше. Предыдущие избирательные мероприятия 2014 и 2016 годов журналисты и вовсе вспоминают как «инфернальные».

В этом году выборы в Государственную Думу и городские собрания депутатов пройдут в трёхдневный период с 17 по 19 сентября.