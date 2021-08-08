"Пришлось адаптировать жизнь на ходу". Депутаты думы Югры справились с "коронавирусным" вызовом

В Югре завершает свою работу дума VI созыва. Её депутатам пришлось столкнуться с серьёзным вызовом – на ходу адаптировать жизнь югорчан под "коронавирусные" ограничения: принимать различные законы, адаптировать к местным реалиям федеральные документы, закреплять поддержку жителей. Окружным парламентариям, позиционирующие себя как "Команда Югры", пришлось работать в нехарактерном для себя режиме – все решения приходилось принимать на свой страх и риск. Это удалось – округ имеет впечатляющие показатели развития, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Депутатам совместно с правительством и губернатором округа Натальей Комаровой пришлось немало потрудиться в правовом поле, чтобы сохранить финансовую стабильность югорских семей, обеспечить переход сотрудников на удалённый формат работы, организовать бесперебойные поставки продовольствия в населенные пункты и подготовить законодательную базу для соблюдения требований Роспотребнадзора", - сказал председатель думы Югры Борис Хохряков.

Депутаты разработали меры поддержки для наиболее пострадавших от пандемии отраслей, а также нашли способы, позволяющие стимулировать работу системы здравоохранения, на которую легла колоссальная нагрузка.

"Много времени мы посвятили совершенствованию федерального законодательства. Несмотря на непростые условия, была организована работы по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации и соответствующих поправок в региональное законодательство после принятия поправок в основной документ страны. Современная мировая история не знает таких примеров, поэтому все, что делалось, было впервые, а значит, каждому из депутатов приходилось нести персональную ответственность перед избирателями за принятые решения", - сказал Хохряков.

Практически все депутаты подключились к волонтёрской работе – собирали и разносили продуктовые наборы нуждающимся, занимались развозом врачей, обеспечивали их горячим питанием.

"Для меня лично этот созыв стал ещё одним подтверждением того, что наша сила – в единстве, и того, что любая задача, которую можно решить сегодня, не может быть отложена на завтра", - сказал Хохряков.

Глава думского комитета по социальной политике Василий Филипенко отметил, что в 2016-21 гг. члены комитета рассмотрели более 220 вопросов, касающихся развития законодательства в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, пенсионного обеспечения, труда и занятости населения. Обсуждая законопроекты, депутаты ставили перед собой цель улучшить качество жизни югорчан, добиться роста социальных показателей. В некоторые законы поправки вносили неоднократно, и Филипенко видит в этом положительный момент – скрупулёзная работа с нормативным документом даёт возможность учесть различные нюансы, найти юридически безупречные формулировки. Депутат особенно отметил решения, относящиеся к региональным законодательным новеллам. В их числе – двукратное увеличение единовременных выплат врачам и фельдшерам, прибывшим на работу в сельские населенные пункты (до 2 и 1 млн руб.).

"Я хотел бы надеяться, что эти и другие введённые нормы полностью отвечают ожиданиям избирателей и станут прочным фундаментом для дальнейшего развития автономного округа", – сказал Филипенко.

Работа "Команды Югры", куда входит и депутатский корпус, дала в итоге высокий результат. По последним данным, Югра занимает шестое место в стране по естественному приросту населения. По итогам прошлого года рождаемость превышает смертность в 1,6 раза. Количество многодетных семей с 2016 г. увеличилось более, чем в 1,5 раза. По итогам 2020 г. уровень безработицы составил 3% от численности рабочей силы региона, что в 1,9 раза ниже среднероссийского значения. Малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели при государственной поддержке окружных программ обеспечивают работой почти 220 тыс. югорчан. За пять лет реализовано более 1 тыс. инвестиционных проектов. По всем видам экономической деятельности создано 63,1 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. Это говорит о высоком профессионализме "Команды Югры".

"В 2016 г. мы собрали более 5 тыс. предложений избирателей. Все пять лет депутаты работали над выполнением этих поручений и тех, что приходили позже. При активном участии депутатов "Единой России", по инициативе жителей, общественных организаций, правительства автономного округа окружной думой шестого созыва принято 553 закона. Эти и многие другие выработанные и реализованные командой Югры решения обеспечивают развитие регион", - отметила губернатор Наталья Комарова.

Развивать округ можно только общими усилиями руководства Югры, Уральского федерального округа, соседних регионов, депутатов всех уровней – от федерльного до муниципального.

"Сейчас необходимо собрать наказы, предложения с тем, чтобы потом, сложив воедино, объединив усилия, всей командой продолжить работу над их воплощением. Важно, чтобы в каждом населенном пункте что-то происходило, решались проблемы, чтобы люди видели работу власти, верили нам, вместе с нами трудились над улучшением жизни в Югре", - сказал депутат Госдумы Павел Завальный.