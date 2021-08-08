08 Августа 2021
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Происшествия Москва
Спутник Лайт (2021) | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

В Москве скончалась от ковида привитая завкафедрой МГУ, - депутат

В Москве скончалась от ковида бывший муниципальный депутат района Раменки, завкафедрой финансового права Юридического факультета МГУ Марина Ивлиева. Об этом сообщила в своем телеграм-канале депутат Мосгордумы Екатерина Енгалычева.

Она отметила, что Ивлиева выступала за вакцинацию, сама вакцинировалась "Спутником" и другим советовала. Но спустя около пяти месяцев после прививки заболела ковидом, несмотря на то, что продолжала беречь себя, всегда надевая респиратор. Ну а дальше реанимация, ИВЛ, ЭКМО.

Напомним, как неоднократно заявляли чиновники, вакцинированные не болеют тяжело, в реанимациях они не лежат, впрочем, точную статистику не разглашают.

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Теги: Марина Ивлиева, вакцина



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