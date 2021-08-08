08 Августа 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Озвучена программа визита уральского полпреда в Ханты-Мансийск

9 августа полпред президента в УрФО Владимир Якушев посетит Ханты-Мансийск. Он вручит югорчанам государственные награды, вместе с губернатором Натальей Комаровой примет участие в плановом заседании координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в округе, проведет ряд рабочих встреч, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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Полпреду представят проект "Стойбищная школа-сад" на примере работы детского сада "Город детства" Лянтора (Сургутский район). Президентский наместник посетит объекты благоустройства общественного пространства в микрорайоне "Иртыш-2", в том числе реализующихся в рамках национального проекта я "Формирование комфортной городской среды", молодежный спортивно-досуговый центр.

Запланирована также пресс-конференция, в которой поучаствуют представители окружных и муниципальных СМИ.

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Теги: Владимир Якушев, Ханты-Мансийск



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Ранее 07.08.2021 14:00 Мск Якушев посетит Югру на следующей неделе


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