Озвучена программа визита уральского полпреда в Ханты-Мансийск

9 августа полпред президента в УрФО Владимир Якушев посетит Ханты-Мансийск. Он вручит югорчанам государственные награды, вместе с губернатором Натальей Комаровой примет участие в плановом заседании координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в округе, проведет ряд рабочих встреч, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Полпреду представят проект "Стойбищная школа-сад" на примере работы детского сада "Город детства" Лянтора (Сургутский район). Президентский наместник посетит объекты благоустройства общественного пространства в микрорайоне "Иртыш-2", в том числе реализующихся в рамках национального проекта я "Формирование комфортной городской среды", молодежный спортивно-досуговый центр.

Запланирована также пресс-конференция, в которой поучаствуют представители окружных и муниципальных СМИ.