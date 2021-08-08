Месси не подтвердил переход в "Пари Сен-Жермен"

Аргентинский нападающий Лионель Месси назвал французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" возможным вариантом для продолжения карьеры, однако заявил, что ещё не подписал с ним контракт, предаёт корреспондент Накануне.RU.

"Я еще ничего не подписывал с "Пари Сен-Жермен" - это один из вариантов. После официального заявления со мной связались многие клубы", - сказал на пресс-конференции Месси, слова которого приводит "Ъ".

На встрече с прессой, посвящённой его уходу из испанской "Барселоны", футболист не смог сдержать слез.

Напомним, что контракт 34-летнего Месси с "сине-гранатовыми" истёк 30 июня 2021 г. Аргентинец дебютировал в первой команде в 2004 г., и с тех пор не покидал ряды "Барселоны". За это время шестикратный обладатель "Золотого мяча" 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз – Кубок Испании, а также четыре раза Лигу чемпионов UEFA.