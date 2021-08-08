RBE Group может быть причастна к отравлению 87 детей в поезде «РЖД»

Крупнейший оператор питания в сфере транспорта RBE Group может быть причастен к отравлению детей, ехавших в поезде «РЖД» Мурманск — Адлер. Ранее на поставщика уже поступали жалобы на качество предоставляемого питания, которые не привели к проверкам со стороны Роспотребнадзора и прочих уполномоченных органов.

По информации РГ, число госпитализированных детей из Карелии, направлявшихся на отдых в оздоровительные лагеря Краснодарского края, выросло до 87 человек. 7 августа их сняли с поезда и отвезли в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края. Первые жалобы на состояние здоровья появились около полуночи, дети начали страдать от рвоты и диареи.

Роспотребнадзор уже отстранил сотрудников кухни вагона-ресторана от работы. Специалисты РПН взяли анализы у трех из четырех поваров, поскольку один сотрудник отказался их сдавать. Также взяты пробы пищи, воды, дезинфицирующих средств.

«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск – Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - восемь"- говорится в сообщении оперштаба.

По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

На данный момент сфера питания в пассажирском транспорте практически разделена между крупнейшими фирмами - «Федеральной пассажирской компанией» («ФПК») и «Напитки ТрансСервис» («НТС»), принадлежащей RBE Group. Согласно сведениям с официального сайта «РБЕ», компания являются неизменным партнером ОАО «РЖД».

Примечательно, что еще до инцидента с отравлением 87 детей на «НТС» неоднократно поступали жалобы, как от пассажиров, вынужденных питаться едой от поставщика, поскольку цена за него включена в цену билета, так и от проводников. Корреспонденты «ВГудок» выяснили, что питание в поезда поставляется «НТС» в касалетах, в замороженном виде со сроком хранения 45 суток.

«Компания «НТС» широко и глубоко пустила корни в пассажирских перевозках. В последние годы активно продвигала услуги — предоплаченное питание и дополнительное питание. Это когда существуют определённые вагоны для проезда, в которых обязательно надо оплатить питание в пути следования. Его получают, хранят и раздают через вагон-ресторан. Прибыль, конечно, колоссальная! Питание отвратительного качества! Кроме того, всё поставляется в касалетках со сроком хранения в замороженном виде — 45 суток!!!», - сообщил изданию работник «РЖД».

По мнению сотрудников железнодорожного перевозчика, вскоре RBE Group станет монополистом на рынке, перехватив инициативу у «ФПК», который являлся одним из учредителей фирмы. При этом поставщик, который обслуживает огромный пассажирский поток, практически не проверяется уполномоченными органами. Вероятно, скандал, возникший вследствие отравления 87 детей, а также возбуждение уголовного дела, повысит внимание Роспотребнадзора и Прокуратуры к деятельности поставщика, стремящегося стать монополистом на рынке.