Назван клуб, куда перейдёт покинувший "Барселону" Месси

Футболист Лионель Месси будет играть за "Пари Сен-Жермен", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Месси перейдёт в "ПСЖ". Я бы хотел, чтобы он остался в "Барселоне", но этого не произойдёт. Я сделал всё возможное для того, чтобы он остался", - цитирует "Championat.com" президента "Барселоны" Жоана Лапорту.

Напомним, что контракт 34-летнего Месси с "сине-гранатовыми" истёк 30 июня 2021 г. Аргентинец дебютировал в первой команде в 2004 г., и с тех пор не покидал ряды "Барселоны". За это время шестикратный обладатель "Золотого мяча" 10 раз выигрывал чемпионат Испании, семь раз – Кубок Испании, а также четыре раза Лигу чемпионов UEFA.