ФСБ рассекретила детали подготовки Японии к войне с СССР

Федеральная служба безопасности России рассекретила документы о подготовке Японии к войне с Советским союзом. Как оказалось, подготовка к ней шла с 1938 г., передаёт РИА Новости.

Среди архивных материалов – приказ №70 частям 3-й армии от 9 августа 1938 г., который был отдан во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан. Данные о маневрах Токио подтверждает и допрос последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, проведённый в декабре 1949 г. во время подготовки к Хабаровскому процессу над японскими военными преступниками. Согласно протоколу, Ямада признал, что еще в январе 1938-го "отдал приказ частям 3-й армии о приведении их к боевой готовности на случай возникновения военных действий с Советским Союзом".

Ямаду тогда назначили командующим 3-й армии, которая размещалась в Манчжурии на границе с СССР, а в 1944 году он возглавил Квантунскую армию. Военачальник признался, что приказ № 70 "свидетельствует об усилении готовности к войне". По мнению специалистов, японские военные проводили тогда масштабную "разведку боем", оценивая состояние советских войск и надежность их обороны. Двухнедельные бои закончились победой Красной Армии.

"Войска Квантунской армии для усиления готовности к войне против Советского Союза частью сил выдвигаются для сосредоточения в район восточной границы", - говорилось в приказе №70.