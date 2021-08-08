08 Августа 2021
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Общество Ямало-Ненецкий АО
новый уренгой аэропорт ягельное (2008) | Фото: Накануне.ru

Новый Уренгой из-за непогоды вновь не принимает и не выпускает самолёты

Аэропорт Нового Уренгоя вновь не принимает и не отправляет самолёты из-за плохой погоды, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Фактическая погода в аэропорту Новый Уренгой – ограниченная видимость. Данные метеоусловия не позволяют производить посадку самолетов. Все рейсы на прибытие и на вылет задержаны. В ближайшие два часа прогнозируется улучшение видимости. Решение на вылет в Новый Уренгой авиакомпании будут принимать по фактической погоде", - уточнили в администрации.

Напомним, такие ограничения в крупнейшем аэропорту Ямала сохраняются уже несколько дней.

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Теги: аэропорт, Новый Уренгой



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