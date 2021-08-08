Сборная России - пятая в медальном зачёте Олимпиады в Токио

Сборная России заняла пятое место в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Это выяснилось после победы британки Лорен Прайс в финале боксерского турнира в весовой категории до 75 кг, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В активе сборной России – 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Наши спортсмены потеряли шансы догнать идущую четвертой в медальном зачете команду Великобритании (22-21-22), поскольку претендуют на золотые медали только в женском турнире по гандболу, финал которого проходит в эти минуты, уточняет ТАСС.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) сформировал и отправил запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) после завершения финала у гимнасток.

"Хотим получить разъяснения по целому ряду вопросов. Будем добиваться, детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства на завершившимся Олимпийском турнире. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов", - сообщил глава комитета Станислав Поздняков.

На Олимпийских играх в Токио на соревнованиях по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина уступила золотую медаль спортсменке из Израиля Линой Ашрам. Аверина получила серебро, таким образом, Россия впервые с 1996 г. осталась без золотой медали на Олимпиаде в личном многоборье по художественной гимнастике. Российские тренеры подали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра оценки, но он был отклонен. Тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова заявила, что произошедшее – позор художественной гимнастики, и что Аверина выиграла, а не проиграла.

"Судейство было вопиющей несправедливостью. Оно войдет в историю так же, как Немов, когда ему 12 минут аплодировали. Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать. Всегда говорят, что если есть такая ошибка, то человек никогда не сможет, если другой не делал такой же ошибки, стать чемпионом, тем более, олимпийским, тем более, на последнем виде. Это было просто позором художественной гимнастики", - прокомментировала она.